В Приморском крае в воскресенье наградили семиклассницу Валерию Горобец, которая спасла на пожаре жизнь своему трёхлетнему брату.

В Приморском крае в воскресенье наградили семиклассницу Валерию Горобец, которая спасла на пожаре жизнь своему трёхлетнему брату. Церемония с участием родных и одноклассников Валерии,педагогов и представителей МЧС прошла в школе села Воздвиженка, где учится Лера. Как сообщают "Вести: Приморье", Лере вручили грамоту и ценный подарок7 января родители Валерии и Дениса вместе со старшим сыном уехали в город по делам. Когда Лера вышла из дома в котельную подбросить дров, в нем внезапно вспыхнул пожар.Не испугавшись черного дыма, заполнившего помещение, Лера нащупала брата на кровати и вынесла его наружу."Мы вышли на веранду, чтобы дышать, прокашлялись и побежали к соседям", — рассказала она.Ей пришлось в одной пижаме и босиком бежать больше ста метров по снегу к соседскому дому. Взрослые вызвали пожарных, которые потушили дом."Она не растерялась, грамотно оценила обстановку. 13-летняя девочка действовала, как настоящий профессионал", — отметили в МЧС.