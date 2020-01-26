Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на домашнем льду обыграл Сибирь со счетом 3:0. Для армейцев эта победа стала пятой кряду.

Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на домашнем льду обыграл "Сибирь" со счетом 3:0. Для армейцев эта победа стала пятой кряду.У победителей встречи голами отметились Антон Слепышев, Михаил Григоренко и Кирилл Капризов, забившие на 20-й, 48-й и 49-й минутах соответственно. Слепышев и Капризов, помимо голов, записали на свой счет по одной результативной передаче.ЦСКА с 80 очками лидирует в Западной конференции, а "Сибирь" расположилась на пятой строчке на Востоке, имея в активе 59 очков. В следующем матче турнира москвичи 29 января на выезде сыграют с "Адмиралом", а новосибирцы днем ранее в Риге встретятся с местным "Динамо".