Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова командующего ВМС США в Европе адмирала Джеймс Фогго.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова командующего ВМС США в Европе адмирала Джеймс Фогго о необходимости американским союзником "брать пример с РФ в оборонной сфере". В интервью Defense Writers Group адмирал заявил, что Россия умеет укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах.Швыткин посоветовал американцам не конкурировать с Россией в военной сфере, а направить усилия на совместную борьбу с терроризмом."Укрепление соответствующей стабильности в целом в мировом масштабе. Я думаю, что это пойдет на пользу", — сказал Швыткин РИА Новости.Военный бюджет России в 15 раз меньше, чем бюджет США, напомнил депутат, и формируется из потребностей страны в покупке вооружений и модернизации армии и флота."Мы не стремимся к наращиванию военного потенциала ни в коем случае. Мы стремимся к укреплению обороноспособности страны, исходя из тех вызовов, из тех угроз, которые, к сожалению, существуют со стороны блока НАТО", - отметил Швыткин.