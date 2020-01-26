Появление Аллы Пугачевой на телевизионных экранах в новогоднюю ночь некоторым экспертам показалось неуместным. Отмечалось, что артистка не вписывается в новый формат Огоньков. Между тем есть мнение, что снимать подобные шоу надо по уже привычным лекалам. Таким, где отечественная Примадонна смотрится органично.

Появление Аллы Пугачевой на телевизионных экранах вновогоднюю ночь некоторым экспертам показалось неуместным. Отмечалось, чтоартистка не вписывается в новый формат "Огоньков". Между тем есть мнение, что снимать подобные шоу надо по уже привычным "лекалам". Таким, где отечественная Примадонна смотрится органично.В ночь с 31 декабря на 1 января каналы, кто во что горазд,развлекали зрителей. На этот раз телевизионщики отошли от канонов, и пошлинавстречу аудитории. Первый канал, например, кардинально сменил формат, записав номеразвезд на улицах Москвы. Матерые артисты выступали дуэтом с молодымиисполнителями."У Первого канала уже есть сформированная целевая аудитория,и эта аудитория хочет видеть тот самый Новый год с "Иронией судьбы" и привычным"Огоньком". Это традиции, которые в том числе создают атмосферу праздникалюдям, которые настроили свой телевизор на тот или иной любимый канал. Привлечьмолодую аудиторию с помощью приглашения современных популярных артистов на"Огоньки" вряд ли удастся, но вот порадовать устоявшуюся аудиторию иногдамелькающими молодыми лицами получится вполне. Однако, появление молодыхартистов на "Огоньках" мгновенно обрадовало некоторых деятелей культуры, искусства,представителей шоу-бизнеса, мол "дорогу молодым". Но эта дорога не молодым, а кмолодым", – отмечает детский продюсерВолкова не согласна с экспертом комиссии по СМИ Общественнойпалаты России Вадимом Манукяном. Ранее общественник восхищался тем фактом, чтона телеканале "Россия" в новогоднюю ночь не было глупых юмористических шоу."Вадим Манукян выразил "респект" ("респект" слово экспертаМанукяна) за то, что телеканал "Россия" убрал из новогоднего вечера хохмы икомикование. В свою очередь хочу отметить, что жанр комедии, наоборот, сейчаснаходится на пике популярности. Я бы точно не использовала слово респект вданной ситуации", – заметила Екатерина.По словам продюсера, сколько бы телевизионщики ни пытались модернизироватьформат "Огонька", аудитория у таких шоу останется прежней. Молодежь смотреть эти программы не будет. Поэтому гнать из эфира, списывать звезду в утиль, пытаясь угодить новому поколению, – не имеет смысла."Работая с молодежью, подростками, я точно знаю, что в целомформат "Огонька" не их история. Все движется больше к разговорному жанру. Мишура,пошлый гламур и излишняя кичливость уходят далеко на задний план. Предполагаю,что высокая популярность комедии в наши дни лишь символизирует приближение кмеланхолическому настрою, возвращение к морали и переосмысление жизни в целом.Справится ли телевидение с изменением привычного формата в будущем или уйдетдалеко в прошлое, вопрос лично для меня открытый",– отметила Екатерина Волкова.