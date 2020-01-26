Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре 24 января с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном предупредил его об опасности.

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре 24 января с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном предупредил его об опасности, связанной с участием китайской корпорации Huawei в строительстве сетей 5G на территории Великобритании. Трамп уверен, пишет газета "Санди таймс", что национальная безопасность Великобритании под угрозой.Трамп предложил Джонсону создать американо-британский альянс, что совместно запустить пятое поколение мобильной связи, пишет ТАСС. Однако Лондон считает, что реализация этого плана займет слишком много времени.Ранее власти UK решили предоставить корпорации Huawei ограниченный доступ к национальной телекоммуникационной системе. Официально о своем решении британское правительство объявит 28 января.Весной прошлого года по решению Трампа американский Минторг внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. С 17 мая 2019 года китайская компания работает в США по временным разрешениям, продлеваемым каждые 90 дней.