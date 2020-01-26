В голландском Вейк-ан-Зее на крупном шахматном турнире Tata Steel Chess прошли партии 12-го тура. По его итогам определился победитель – им стал гроссмейстер из США Фабиано Каруна, который набрал 9 очков и стал недосягаем для конкурентов, включая чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

В голландском Вейк-ан-Зее на крупном шахматном турнире Tata Steel Chess прошли партии предпоследнего, 12-го тура. По его итогам определился победитель – им стал гроссмейстер из США Фабиано Каруна, который набрал 9 очков и стал недосягаем для конкурентов, включая чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.Американец итальянского происхождения после 10-го тура опережал Карлсена всего на пол-очка, но в двух турах кряду одержал две победы – над белорусом Владиславом Ковалевым и поляком Яном-Кшиштофом Дудой. В то же время норвежский чемпион притормозил, сделав две ничьих, в том числе с россиянином Владиславом Артемьевым.Еще один наш шахматист Даниил Дубов в 12-м туре выиграл у китайца Юя Янъи. Никита Витюгов сыграл вничью с бывшим лидером турнира Алирезой Фиружей из Ирана. Все остальные партии также завершились мирным исходом.Перед заключительным туром у Каруаны 9 очков, у Карлсена – 7,5, американец Уэсли Со имеет 7 баллов, Дубов вместе с голландцем Йорденом ван Форестом набрали по 6,5 очков, У Артемьева – 6, у Витюгова – 4,5.