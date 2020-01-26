Нападающий мадридского Реала Гарет Бэйл может продолжить карьеру в английской премьер-лиге, в услугах 30-летнего валлийца заинтересован лондонский Тоттенхэм, за который он ранее выступал.

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл может продолжить карьеру в английской премьер-лиге, в услугах 30-летнего валлийца заинтересован лондонский "Тоттенхэм", за который он ранее выступал.Представители "шпор" уже начали переговоры с руководством "сливочных" о переходе футболиста. Как сообщает Daily Express, лондонцы хотят решить вопрос с трансфером Бэйла до конца закрытия текущего трансферного окна.Авторитетный портал transfermarkt.de на сегодняшний день оценивает стоимость валлийца в 40 миллионов евро. Бэйл прошел через академию "Саутгемптона", откуда летом 2007 года перебрался в "Тоттенхэм" за 14,7 миллиона евро. Из лондонской команды Гарет переехал в Мадрид за 101 миллион евро.Бэйл в текущем сезоне в составе "Реала" принял участие в 15 играх во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативные передачи. Также на его счету 79 матчей и 32 гола за сборную Уэльса.