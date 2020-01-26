В Госдуму внесен президентский законопроект поправок в Конституцию. Речь идет о предложениях Владимира Путина, озвученных в Послании Федеральному Собранию 15 января, где закрепляются социальные обязательства государства перед россиянами и оговариваются изменения в политической системе страны.

В Госдуму внесен президентский законопроект поправок в Конституцию. Речь идет о предложениях Владимира Путина, озвученных в Послании Федеральному Собранию 15 января, где закрепляются социальные обязательства государства перед россиянами и оговариваются изменения в политической системе страны. Всего — более 20 поправок.Госдума одобрила законопроект в первом чтении. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что второе чтение запланировано на 11 февраля. Далее — третье чтение в Госдуме, утверждение поправок в Совете Федерации и подпись Президента. И только потом — общероссийское голосование, на котором народ и решит, будут ли внесены изменения в нынешнюю редакцию основного закона страны или нет.Пока же работу над документом продолжат депутаты Госдумы и рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. Группа создана распоряжением Владимира Путина. Всего в совещательный орган вошли 75 человек — лучшие российские юристы и специалисты по конституционному праву, а также политики, представители общественных организаций, бизнеса, науки, культуры, спорта. У них ко второму чтению законопроекта в Госдуме тоже есть свои предложения.Кстати, после оглашения Послания Федеральному Собранию к Владимиру Путину уже несколько раз обращались за разъяснениями по поправкам в Конституцию и предлагали варианты остаться у руля страны после окончания президентского срока. Ответ Путина — три раза "нет".Так, 18 января, в Петербурге на встрече с ветеранами один из участников попросил не ограничивать пребывание одного человека на посту президента двумя сроками."Что касается сроков пребывания главы государства у власти, я понимаю то, о чем вы говорите. Связано это у многих наших людей с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в государстве — и за внешнюю стабильность, и за внутреннюю. Вместе с тем очень тревожно, на мой взгляд, было бы вернуться в ситуацию середины 1980-х годов, когда руководители государства один за одним до конца своих дней оставались у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий для трансформации этой власти. Поэтому вам спасибо большое, но я думаю, что лучше к такой ситуации, какая была в середине 1980-х годов, не возвращаться. Спасибо вам большое. Но мне все равно это очень приятно, потому что в этом звучит оценка моей работы", — подчеркнул глава государства.О возможности создания в России парламентской республики и роли лично Владимира Путина в такой модели спрашивали в ходе встречи президента с общественностью в городе Усмань Липецкой области."В школе обсуждают ваши конституционные инициативы. По сути, вы предложили усилить ответственность министров перед парламентом, — сказал один из учителей. — Как вы смотрите на то, чтобы ответственность правительства и министров в значительной степени возросла? То есть чтобы они отвечали в полной мере за экономику, социальную сферу, за все, что важно для народа? А вы, в свою очередь, на мой взгляд, могли бы войти на правах человека, который будет отвечать на безопасность страны, за внешнюю политику. То есть как вы смотрите на то, чтобы Россия перешла к парламентской республике?""Я уже говорил об этом. Парламентская республика в мире - такая форма организации государства распространена во многих странах, особенно в европейских, эффективно применяется, хотя там есть и президентские республики. Допустим, Федеративная Республика Германия — это парламентская республика, а Франция — это президентская республика. Разные формы существуют в той же Европе, да и по всему миру. Индия — одна из крупнейших стран мира — это парламентская страна, а Соединенные Штаты — это президентская. Возможно ли это применение у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет. И скажу, почему. Для того чтобы парламентская республика эффективно функционировала, нужно, чтобы политическая структура, во-первых, росла давно. В той же Европе с некоторые партии существуют столетиями. А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком. Самый яркий пример в нашей стране — Владимир Вольфович Жириновский. Есть Жириновский — есть ЛДПР, нет Жириновского... Сама идея хорошая, либеральная, но сможет ли партия так функционировать без своего лидера, трудно сказать. Но нам лучше не экспериментировать. Есть еще одно соображение. Парламентская форма правления, которая применяется широко в Европе, дает сбои сегодня. В некоторых странах, несмотря на наличие такой политической инфраструктуры в виде устойчивых политических партий, они не могут сформировать правительство по полгода. Не получается. Представляете, если бы Россия жила без правительства полгода? Катастрофа! Поверьте мне, это невозможно. Это колоссальный ущерб государству. Или для того, чтобы любой ценой сформировать правительство, договариваются о коалициях, причем таких партий, которые ставят перед собой совершенно противоположные цели. Цель — благо народа — у всех одна, а вот инструменты достижения этой цели совершенно разные. Одни говорят, что нужно, условно говоря, использовать все виды энергии, атомной энергии в том числе и такой, и сякой, а другие говорят, что никакой атомной энергии. А потом они объединяются в коалицию. Как они эффективно будут решать общенациональные задачи? Это просто такой зримый пример. Можно привести и много других. На практике сами эксперты западные, я почитываю иногда, говорят о том, что парламентаризм переживает в известной степени кризисную ситуацию. И думают о том, как оживить, как придать новое качество, как сделать эту систему более эффективной. Я думаю, что для России с ее огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народностей, проживающих на территории страны — их даже не посчитать, кто-то говорит, 160, кто-то — 190 — нужна все-таки крепкая президентская власть", — считает Путин.Позже президент встречался со студентами в Сочи. Там его снова спрашивали, что же будет после 2024 года, как будет развиваться Россия и не хочет ли Владимир Путин стать наставников для будущего президента, на переходный период?- В международном опыте были созданы какие-то специальные органы, как, например, в Сингапуре или Казахстане, на время перемен, чтобы стабилизировать деятельность государства. Может быть, будет что-то подобное в России?- Например, как в Сингапуре. Там был назначен Ли Куан Ю, министр-наставник. Но он был отец, папаша был действующий, так что там преемственность была прямая. Он выдающийся человек. Не знаю, сколько лет он был у власти, по-моему, 30. Он, в принципе, создал страну, это правда. Что-то подобное создавать в России? Вы хотите, чтобы я был наставником? Наша страна должна быть, безусловно, сильной президентской республикой. То, что вы предлагаете, будет подрывать институт президентства. Думаю, что для такой страны, как Россия, это неприменимо. В разных странах разная ситуация, разная история и разная культура. У нас, если появится какой-то институт над президентом, это будет означать только двоевластие. Абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия, — заявил президент. Так прозвучало от Путина тройное "нет".