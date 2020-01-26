Представитель столичного департамента здравоохранения сообщил, что у госпитализированных накануне вечером в высокой температурой из московской гостиницы туристов из Китая не выявлено признаков пневмонии.

Представитель столичного департамента здравоохранения сообщил, что у госпитализированных накануне вечером в высокой температурой из московской гостиницы туристов из Китая не выявлено признаков пневмонии.Прибывшие в отель врачи на месте осмотрели всех жаловавшихся на плохое самочувствие. С учетом того, что в настоящее время к Китаю, из которого прибыли туристы, уделяется повышенное внимание в связи со вспышкой вызванной новым коронавирусом пневмонии, с целью дальнейшего наблюдения были госпитализированы семь человек с признаками острого респираторного вирусного заболевания, сообщает "Интерфакс". Сейчас все они находятся в удовлетворительном состоянии с минимальными обычными проявлениями респираторного заболевания.Как сообщалось, в минувшую субботу поздно вечером семь членов туристической группы из Китая, размещенной в гостинице на севере Москвы в районе Войковский, были госпитализированы с высокой температурой. Другие постояльцы гостиницы были осмотрены медиками, сейчас у них экстренно берут анализы.31 декабря минувшего года власти КНР уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 миллиона человек — пневмонии неизвестного типа. Возбудитель заболевания, коронавирус 2019-nCoV, был установлен 7 января. Позже он был выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.По последним данным Минздрава России, по состоянию на вечер субботы, 25 января, в мире зарегистрировано 1438 подтвержденных заболевших новым коронавирусом, из которых 42 скончались.