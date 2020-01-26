На нефтеперерабатывающий завод Нафтан в белорусском Новополоцке поступила первая партия нефти из Норвегии. По сообщению пресс-службы концерна Белнефтехим, состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию Новополоцк утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.

На нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в белорусском Новополоцке поступила первая партия нефти из Норвегии. По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.Двумя днями ранее норвежское судно Breiviken доставило в литовский порт Клайпеда 80 тысяч тонн сырьевой нефти Johan Sverdrup, предназначенной для "Нафтана". Из порта до белорусского НПЗ нефть транспортируют по железной дороге.С 1 января Россия остановила поставку нефти белорусским НПЗ, так как Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, напоминает "Интерфакс". Белорусский президент Александр Лукашенко утверждает, что Россия хочет поставлять в Белоруссию нефть по ценам выше мировых. С начала 2020 года нефть из России в Белоруссию не поставляется. Исключение – небольшие объемы от группы "Сафмар" Михаила Гуцериева, который согласился на белорусские условия.По сообщению властей Белоруссии, они направили предложения об импорте нефти странам Балтии, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану. По словам Лукашенко, идут также переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Эти страны готовы поставлять в Белоруссию любые объемы нефти, но по мировой цене, отметил Лукашенко, добавив: "Но качество нефти там лучше".В минувшем году Белоруссия импортировала из России 17,6 миллиона тонн нефти. 21 января президент Лукашенко заявил: Белоруссия будет добиваться того, чтобы ввозимая из России нефть составляла 30-40 процентов всей ее потребности, а по 30 процентов нефти она должна импортировать через балтийские страны и Украину.В прошлом Белоруссия не раз импортировала сорта нефти, альтернативные российской Urals, но такие поставки всегда обходились Белоруссии гораздо дороже и носили эпизодический, демонстративный характер, отмечало ранее Reuters.По оценке источника в порту Клайпеды, нынешняя поставка нефти через него также существенно дороже, нежели импорт по нефтепроводам. Перевалка и транспортировка до Новополоцкого НПЗ по железной дороге будут стоить свыше 20 долларов за тонну сырья.