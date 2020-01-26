Юбиляр выразил слова благодарности за внимание, оказанное ветеранам Госавтоинспекции, и поделился воспоминаниями из службы...

Поздравить Ивана Васильевича Мертехина собрался личный и руководящий состав подразделения, в котором когда-то проходил службу ветеран ГИБДД.Ветерана Госавтоинспекции с юбилейной датой поздравили сотрудники 7-го Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве во главе с руководителем столичной Госавтоинспекции полковником полиции Юрием Дрогановым.«Руководство и личный состав Госавтоинспекции Москвы желает Вам крепкого здоровья, благополучия и выражает слова благодарности и бескрайнего уважения», – обратился к ветерану Юрий Дроганов.Ивану Мертехину подарили памятные подарки и организовали для него праздничный стол. Юбиляр выразил слова благодарности за внимание, оказанное ветеранам Госавтоинспекции, и поделился воспоминаниями из службы.Иван Васильевич родился 15 января 1930 года в деревне Шулепово-Зенино Рязанской области. Во время Великой Отечественной войны в возрасте 12 лет он наравне со взрослыми участвовал в благоустройстве своего родного колхоза. В 1947 году переехал жить в Москву, где осуществлял трудовую деятельность до 1950 года. В 1950 году был призван на Военно-морской флот. Основную часть службы прошел в городе Измаил Украинской ССР. Демобилизовался в 1954 году в звании старшего матроса. С 1954 по 1957 год продолжил свою трудовую деятельность в 3-м троллейбусном парке.В июле 1957 года поступил на службу в органы внутренних дел в 7 отдел ГАИ ГУВД Мосгорисполкома, где проработал по август 1978 года в должности инспектора, далее с августа 1978 года по август 1981 года в должности начальника смены. Работая в Госавтоинспекции, окончил среднюю юридическую вечернюю школу. В 1969 году был избран депутатом Рублевского поселкового Совета депутатов. Вел активную работу в партийной организации, участвовал в воспитании молодых сотрудников.Прослужив в Госавтоинспекции 24 года, вышел на пенсию. После чего проработал еще 28 лет в качестве дружинника, помогал столичной Госавтоинспекции.Иван Васильевич воспитал двух дочерей и четырех внуков, у него четыре правнука.Мертехин И.В. награжден юбилейными наградами: медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также ведомственными наградами – медалями «200 лет МВД России», «За безупречную службу» I, II, III степеней.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81