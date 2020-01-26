В Китае ученые обнаружили 90-процентную схожесть коронавируса 2019-nCoV с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. Исследования за рубежом также показали сходство на 96 процентов с коронавирусом еще одного вида летучей мыши.

В Китае ученые обнаружили 90-процентную схожесть коронавируса 2019-nCoV с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. Исследования за рубежом также показали сходство на 96 процентов с коронавирусом еще одного вида летучей мыши.Об этом, передает РИА Новости, рассказал директор экстренного технического центра института вирусных заболеваний Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР Тань Вэньцзе. При этом, оговорился он, столь высокий процент схожести не дает оснований достоверно утверждать, что источник коронавируса нового типа — именно эти виды летучей мыши.По последним данным, количество заразившихся коронавирусом нового типа в Китае увеличилось до 1975 человек, из которых 56 скончались. До этого сообщалось о 41 летальном исходе и 1372 случаях заражения на территории КНР.Вирус распространился далеко за пределы Китая. Неполный список стран, где зафиксированы случаи заражения — Япония, Южная Корея, Малайзия, Вьетнам, Непал, Сингапур, США, Австралия, Франция. В Португалии сообщили, что у одного из пациентов подозревают новый тип пневмонии. Первый случай заболевания выявили и в Канаде.