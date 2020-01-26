В супермаркете на улице Марии Ульяновой полицейские выявили факт продажи продавцом алкогольной продукции 16-летнему подростку...

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ломоносовскому району выявили факт продажи алкогольной продукции лицу, не достигнувшему совершеннолетия.В ходе проверки полицейские установили, что в одном из супермаркетов на улице Марии Ульяновой продавец–кассир осуществила продажу алкогольной продукции 16-летнему подростку.Ранее женщина привлекалась к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделением дознания ОМВД России по Ломоносовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56