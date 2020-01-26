Мероприятие прошло в музее ОМВД России по Петушинскому району.

На экскурсию в музей полиции пришли представители местного отделения «Союза пенсионеров России» города Петушки.Приветствовали гостей начальник ОМВД России по Петушинскому району Вадим Кротков и директор музея ветеран МВД майор милиции в отставке Сергей Гусаров.Пенсионеры совершили увлекательный экскурс по истории образования Петушинской милиции с момента основания до настоящего времени. Они с восхищением слушали лекцию, изучали представленные экспонаты, активно задавали вопросы и делились впечатлениями. Гости отметили, что эта экскурсия напомнила им годы молодости, многие на фотографиях узнали родных и одноклассников, чем были приятно удивлены.Ветеран Великой Отечественной войны и МВД России Анатолий Васильевич Гаврилов рассказал о сотрудниках милиции - героях Великой Отечественной войны, почетных ветеранах.Продолжил общение с гостями начальник отдела участковых уполномоченных и ПДН отдела полиции Алексей Травкин. Он предостерег пожилых людей от общения с незнакомцами, которые звонят по телефону и под различными предлогами пытаются выманить денежные средства. Общение прошло в форме диалога. Пенсионеры интересовались, как поступить в той или иной ситуации, где найти данные участкового, и получили квалифицированные ответы на все вопросы.Завершилась экскурсия чаепитием и фотографией на память.