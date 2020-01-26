Роспотребнадзор напоминает, что главное средство от коронавируса из Китая - скорейшая диагностика. В ведомстве сообщили, что наши ученые уже разработали два варианта экспресс-тестов, которые выявляют вирус на молекулярно-генетическом уровне.

Роспотребнадзор напоминает, что главное средство от коронавируса из Китая — скорейшая диагностика. В ведомстве сообщили, что наши ученые уже разработали два варианта экспресс-тестов, которые выявляют вирус на молекулярно-генетическом уровне.На получение результата уходит менее четырех часов. Сейчас во всех лабораториях России есть необходимое оборудование и специалисты для проведения такой диагностики, сообщает телеканал "Россия 24".На сегодня на территории России случаев заражения нет, у всех пациентов, которые попали в больницы с подозрением на коронавирус, выявили ОРВИ. Речь идет, в том числе, о гражданах Китая, которых госпитализировали из гостиницы в Москве, а также в Иркутске. По словам медиков, у них нет признаков пневмонии.Санитарный контроль на границе усилен, россиянам советуют отложить поездки в страны Азии.