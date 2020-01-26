Администрация Ленинского района города Владимира приглашает предприятия, учреждения, организации, жителей города принять участие в юбилейном конкурсе масленичных кукол «Славная Масленица», посвященном 1030-летию города Владимира. Уже традиционными стали номинации: «Творческие работы малых форм» (не менее 20 см), «Творческие работы больших форм» (не менее 1,5 м), «Творческая работа образовательного учреждения».
Одним из условий участия в конкурсе в этом году станет отражение «славных» моментов в истории города Владимира. Рекомендуется изготовление куклы с использованием элементов различных исторических эпох, событий и культурного наследия («белокаменное зодчество», «владимирская гладь», «золотное шитье», «владимирские узоры», лоскутное шитье, и т.д. )
Все творческие работы будут выставлены 01 марта в сквере у здания Областного суда. Награждение победителей и участников конкурса, а также выставка творческих работ будет проводиться в день празднования Масленицы.
Прием заявок - до 24 февраля 2020 года по адресу: г. Владимир, ул. Никитская, д. 4а , каб. 29 или по электронной почте [email protected]
(тема: «Славная Масленица»).
Уточнить условия участия в конкурсе можно по телефону 32-46-82