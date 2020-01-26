Врачи больницы при Университете Уханя распространили описание первых симптомов заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Врачи больницы при Университете Уханя распространили описание первых симптомов заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV. Признаками, свидетельствующими о наличии опасной болезни, являются диарея, тошнота и другие проблемы с пищеварением, головные боли, а также в более редких случаях – сердцебиение и стеснение в груди.Китайские медики отметили, что обычные признаки простуды проявляются уже на поздних стадиях развития пневмонии, пишет РИА Новости. У нескольких пациентов, сказано в сообщении, болезнь протекала без повышенной температуры.В Китае заразились 1975 человек, из них 56 умерли. Коронавирус 2019-nCoV уже распространился в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.