Очередную теорию, как это сделать без особых усилий, предлагают испанские диетологи. Они советуют первым делом заняться физкультурой. И уже через пару недель, когда мышечная масса будет немного нарощена, менять и план питания, чтобы приступить к сжиганию жира.

Вопрос, как сбросить жир и нарастить мышечную массу, в январе после новогодних и рождественских каникул интересует многих. Очередную теорию, как это сделать без особых усилий, предлагают испанские диетологи. Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда советуют грамотно подходить к разработке плана питания и занятиям физическими упражнениями. Причем первым делом лучше заняться физкультурой. И уже через пару недель, когда мышечная масса будет немного нарощена, менять и план питания, чтобы приступить к сжиганию жира.Основу питания традиционно должны составлять белковые продукты, они способствуют росту мышц. Яйца, курятина или сыр тофу, если вы вегетеарианец. Перед тренировками, особенно, силовыми, врачи советуют есть бананы, а после – йогурт без сахара или фруктовых добавок.Также в рацион желающим привести себя в форму порекомендовали включить морскую рыбу (лучше других подойдет нежирный тунец), бобовые, орехи, оливковое масло и авокадо.