Протоиерей Русской Православной Церкви Всеволод Чаплин умер у храма Феодора Студита у Никитских ворот в Москве.

Протоиерей Русской Православной Церкви Всеволод Чаплин умер у храма Феодора Студита у Никитских ворот в Москве. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе храма в воскресенье.Известный священник скончался около 16:30. Чаплину стало плохо, когда он сидел на лавочке у храма. Бригада скорой прибыла через 15 минут, но помочь отцу Всеволоду уже не смогла, сообщил прихожанин Александр Петрунько.