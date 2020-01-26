По Европе гастролирует искусственная японская певица. Ее концерт недавно состоялся в Амстердаме, следующий - в Барселоне.

По Европе гастролирует искусственная японская певица. Ее концерт недавно состоялся в Амстердаме, следующий — в Барселоне. Хацунэ Мику — 16-летняя звезда, официальный рост которой 158 сантиметров, вес — 42 килограмма, а возраст — 16 лет. Впрочем, и через десять лет ей тоже будет 16. Это константа. Так же, как ей было 16, когда она появилась на свет в 2007 году.Хацуне Мику бешено популярна именно на своей родине в Японии, а ее живые концерты собирают там стадионы. Еще у Мику под три миллиона подписчиков в Facebook. Недавно у нее появился и возлюбленный по имени Кайто. Но это не точно, вроде влюбилась. Интрига есть.Голос Хацуне Мико — семплерный, за основу взят тембр актрисы, совсем не звездной, Саки Фудзита. Она озвучивала мультики. А потом уже компьютерная программа — Vocaloid — наградила Хацуне Мико поразительным диапазоном, богатством интонаций и даже разными языками. Девушку нарисовали и с помощью мощной компьютерной графики, выпустили на сцену, часто даже с живым аккомпанементом.Предполагается что таких теперь будет много и с разными голосами. Уже объявлено, что этой весной запускается новый пакет программного обеспечения "Хацуне Мику Нью-Тайп", с помощью которого загруженные текст и мелодия смогут превращаться в произведение любого жанра — от джаза и русского романса, диско и тяжелого рока, исполненного любым голосом, будь то звонким детским или прокуренно хриплым мужским.Но все же Хацуне Мико — прежде всего японская диковинка. Ее имя переводится как "первый звук будущего", а образ взят из японских комиксов в стиле аниме. Она — японка. И поклонники у нее — прежде всего японские мужчины. Но чтобы понять причину бешеной популярности виртуальной певицы именно в Японии, нужно понять, что термин "травоядные мужчины" появился именно в там. Его автор — Маки Фукасава. Это про молодых японцев, которые, по определению Фукасавы, "не лишены романтических чувств, но безразличны к желаниям плоти". Таких среди молодых японцев 20-30 лет — по разным соцопросам — более двух третей."Травоядных японский философ Масахиро Мориока описывает как "добрых и нежных мужчин, которые, не будучи связанными мужественностью, не ведут жадных романтических отношений и не имеют склонности причинять боль или вредить другим".Как хотите, если среди японских мужчин, казалось бы, самого активного возраста "травоядных" — две трети, то это уже характеристика всего японского общества и отличительная черта современной японской культуры. Теперь неудивительно, почему именно в Японии столь популярны секс-куклы и куклы-компаньоны и почему там жесточайший демографический кризис, куда острее российского.Отношения с настоящей женщиной кроме романтики — всегда вызов, риски, слезы и обязательства. А тут прелестная, всегда молодая и никогда не болеющая Хацуне Мику поет: "Мини-юбка — и вперед, в бой, одинокому тебе песенку спою. Я ссориться очень не люблю". А потом еще и пожалеет: "Сломался мой стержень". И вновь: зажги меня, буду светиться, как звезда. Ведь все понимает и ее не интересует его должность, зарплата и машина.Пробовала себя Хацуне Мику и даже как ведущая теленовостей, где лишь хорошие происшествия, например, про спасенную собаку, которую потом добрый человек взял на работу.Увлекая за собой в виртуальный мир, Хацуне Мику зарабатывает на рекламе сотни миллионов долларов. Есть и песенка про то, как здорово пить овощной сок по два бакса.Хацуне Мику — воистину уже глобальный символ современной Японии. И это признает уже даже премьер Синдзо Абе. Недавно он дал понять, что хотел бы видеть Хацуне Мику в июле на церемонии открытия летней Олимпиады в Токио.Описывая этот культурный феномен, французская "Монд", признает, что у Мику — армия поклонников по всему миру. По принципу краудсорсинга, когда каждый желающий может с помощью программы Vocaloid написать для своей любимицы песню и она исполнит ее: репертуар искусственной "звезды" — уже далеко за сто тысяч треков.Конечно, Мику влюбляет в себя. Да так, что рождает и формы зависимости — те, что уводят преимущественно японских мужчин из реальной жизни. Например, 35-летний Акихито Кондо даже женился на Мику. Еще со школы у него были проблемы в общении с одноклассницами, а потом и вовсе утратил интерес к настоящим женщинам. Потом стал ходить на выступления Мику, влюбился по уши и против воли матери женился на кукле певицы. Документ о бракосочетании ему выписал производитель изделия.Хацуне Мику — это еще и история про то, сколь готовы японцы жить в иллюзии. Причем массово. Например, требуя от России острова. Или о том, что поют им в уши Соединенные Штаты про то, как они их любят и защищают. И тогда не нужно с ближайшим соседом Японии реальной Россией выстраивать реальные отношения — со всеми вызовами, рисками и обязательствами. Куда легче — с яркой иллюзией.