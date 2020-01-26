Иранское агентство Mehr сообщило в воскресенье об экстренной посадке самолета, совершавшего рейс из города Горгана в Тегеран.

Иранское агентство Mehr сообщило в воскресенье об экстренной посадке самолета, совершавшего рейс из города Горгана в Тегеран. Как информирует агентство, в воздухе у лайнера загорелся двигатель.Пилоты запросили у наземных служб аварийную посадку и удачно приземлились, пишет РИА Новости.Mehr не указывает в сообщении модели самолета, число пассажиров и названия авиакомпании. По предварительным данных, во время происшествия никто не пострадал.