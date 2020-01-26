Супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала ерундой скандальный инцидент во время передачи новых пожарных автомобилей сотрудникам МЧС. По мнению Ларисы Игнатьевой, опубликованное в соцсетях видео переделано, форматировано и специально смонтировано так, чтобы вызвать возмущение в адрес главы республики.

Супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала "ерундой" скандальный инцидент во время передачи новых пожарных автомобилей сотрудникам МЧС. По мнению Ларисы Игнатьевой, опубликованное в соцсетях видео "переделано, форматировано" и специально смонтировано так, чтобы вызвать возмущение в адрес главы республики."Он знает этого человека! Он в шутку это сказал", — рассказала Игнатьева Пятому каналу.Инцидент произошел в Чебоксарах в минувший четверг на торжественной церемонии передачи новых спецмашин представителям пожарных частей нескольких районов республики. В распространенном в Интернете ролике Игнатьев высоко поднимает руку с ключами, и сотруднику МЧС приходится подпрыгнуть, чтобы взять их. Видео вызвало возмущение многих пользователей соцсетей.В МЧС Чувашии заявили: начальник городской пожарной части, которому вручали ключи, и глава республики давно знакомы, и то, что произошло во время вручения ключей, нужно расценивать как дружескую шутку.Не согласен со своими подчиненными глава МЧС России Евгений Зиничев: по его мнению, Игнатьеву как руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом.По словам заместителя секретаря генсовета "Единой России" Евгения Ревенко, комиссия по этике, ответственным секретарем которой он является, рассмотрит вопрос о поведении главы Чувашии на своем заседании 27 января.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил: партия поставит вопрос об исключении Игнатьева из своих рядов и о его соответствии занимаемой должности.Телеведущая Тина Канделаки не считает, что "даже такая реакция поможет Игнатьеву прийти в себя"."Случай слишком запущенный. Зато для других, ему подобных, будет отличный урок, — написала она в своем телеграм-канале. — А Игнатьев теперь и сам может за ключами попрыгать. От кабинета замдиректора районного дома культуры. По-дружески, по-свойски".Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев заявил: поступок Игнатьева — не от большого ума."Стыдно за такое поведение. Неудачная шутка, вне всяких сомнений", — сказал Моисеев.А депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская считает, что пора "вводить моральный кодекс для чиновников", и после многочисленных жалоб на госслужащих, позволяющих себе унижать простого человека, обещает проработать со своей командой закон об ответственности чиновников за оскорбление народа.Всех журналистов и блогеров Поклонская призывает сообщать ей о подобных выходках чиновников, обещая "отреагировать с последствиями для "слуг народа".До скандального инцидента с сотрудником МЧС глава Чувашии на торжественном мероприятии в Чебоксарах по случаю Дней российской и чувашской печати призвал "мочить" журналистов за критику властей. Впоследствии Игнатьев извинился за такую формулировку.