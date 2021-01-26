Соответствующее уведомление направлено в региональный парламент.

Вице-губернатор Владимирской области Аркадий Боцан-Харченко станет постоянным представителем Владимира Сипягина в Законодательном Собрании. Соответствующее уведомление направлено в региональный парламент.В обладминистрации Аркадий Боцан-Харченко курирует работу трёх департаментов - имущественных и земельных отношений, цифрового развития, регионального развития, а также Центра управления регионом.Аркадий Александрович с 2007 года находится на госслужбе. Работал в Министерстве иностранных дел РФ, аппарате правительства и администрации президента.