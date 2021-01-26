Постоянным представителем Сипягина в Заксобрании области станет вице-губернатор Аркадий Боцан-Харченко. Об этом областные власти отправили уведомление председателю ЗС Владимиру Киселёву.

Постоянным представителем Сипягина в Заксобрании области станет вице-губернатор Аркадий Боцан-Харченко. Об этом областные власти отправили уведомление председателю ЗС Владимиру Киселёву. В Белом доме Боцан-Харченко отвечает за работу трёх департаментов: имущественных и земельных отношений, регионального развития, цифрового развития, а также курирует работу Центра управления регионом. Ранее он работал в МИДе РФ и аппарате правительства и администрации