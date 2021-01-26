Модернизация владимирской ТЭЦ-2 позволит заморозить тарифы. Об этом рассказали во владимирском филиале компании «Т Плюс». По словам энергетиков, реконструкция теплоэлектроцентрали

Модернизация владимирской ТЭЦ-2 позволит заморозить тарифы. Об этом рассказали во владимирском филиале компании «Т Плюс». По словам энергетиков, реконструкция теплоэлектроцентрали позволит ограничить тарифы для жителей областной столицы. Среди результатов проделанной работы – надежность в доведении тепла и электричества до жителей города. Алексей Андронов, начальник смены владимирской ТЭЦ-2: Установлено современное, надежное оборудование, которое, по возможности, даже