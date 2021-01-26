Могут ли владимирские школы искусств получить статус "кружков"? Рассказала директор департамента культуры Алиса Бирюкова.
<a href="https://33live.ru/novosti/26-01-2021-chto-zhdet-shkoly-iskusstv-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Что ждет школы искусств Владимирской области</a> - Могут ли владимирские школы искусств получить статус "кружков"? Рассказала директор департамента культуры Алиса Бирюкова.
[url=https://33live.ru/novosti/26-01-2021-chto-zhdet-shkoly-iskusstv-vladimirskoj-oblasti.html]Что ждет школы искусств Владимирской области[/url] - Могут ли владимирские школы искусств получить статус "кружков"? Рассказала директор департамента культуры Алиса Бирюкова.