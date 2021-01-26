Могут ли владимирские школы искусств получить статус "кружков"? Рассказала директор департамента культуры Алиса Бирюкова.

Могут ли владимирские школы искусств получить статус "кружков"? И можно ли применить систему персонифицированного обучения в России? Об этом в интервью Вестям рассказала директор департамента культуры Алиса Бирюкова.