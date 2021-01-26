В России появится налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении во вторник, 26 января. Также парламентарии одобрили инициативу об упрощении и расширении получения налоговых вычетов.

В России появится налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении во вторник, 26 января. Также парламентарии одобрили инициативу об упрощении и расширении получения налоговых вычетов.В период пандемии коронавируса здоровье людей особенно важно, отметил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.Он напомнил, что сейчас есть вычеты на покупку недвижимости, образование, лечение, благотворительность и прочее. Все они стимулируют экономику и положительно влияют на качество жизни, подчеркнул председатель ГД."Появление нового налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги говорит о том, что государство приравнивает эти расходы к социально значимым, и это действительно так, потому что это расходы на здоровье наших граждан", – указал Володин.Другой законопроект упрощает получение имущественных и инвестиционных вычетом. Те, у кого есть "личный кабинет налогоплательщика", не будут заполнять налоговую декларацию и предоставлять подтверждающие документы в налоговую инспекцию.Принятая инициатива упростит жизнь многим гражданам, уверен Володин. Пандемия дала толчок к развитию цифровых технологий и удаленного доступа к госуслугам, отметил председатель ГД.Напомним, что Госдума открыла весеннюю сессию 19 января. Парламентарии продолжат реализацию послания президента и новых норм Конституции, работу над законами по защите граждан и бизнеса в условиях пандемии и по развитию цифровых технологий в России.