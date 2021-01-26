У белорусского президента Александра Лукашенко не осталось соратников. Его режим неизбежно падет, заявил политолог Дмитрий Болкунец.

У белорусского президента Александра Лукашенко не осталось соратников. Его режим неизбежно падет, заявил политолог Дмитрий Болкунец.По мнению аналитика, поддержка Александра Лукашенко со стороны силового блока будет постепенно сокращаться. Это связано с тем, что у белорусского президента нет сторонников ни в Европе, ни в России.Большинство западных стран в конце прошлого года ввели санкции против официальных лиц республики за фальсификацию выборов лидера и репрессии. Ограничения уже начали негативно сказываться на экономической ситуации.Россия же больше не станет оказывать Лукашенко помощь из-за невыполненных обещаний. Белорусский лидер должен был поставить вопрос с поправками в Конституцию и вынести его на всеобщий референдум, однако так и не сделал этого."Самые дальновидные чиновники начнут бежать с тонущего ржавого корыта "Лукашенко" прямо сейчас, чтобы не пойти на дно...", – написал Болкунец в своем телеграм-канале.Напомним, выборы в республике состоялись 9 августа 2020 года. По данным ЦИК, победу одержал : за него проголосовало более 80% избирателей. С результатами не согласились сторонники оппозиции.В крупных городах прошли массовые шествия против режима. В ходе стычек с милиционерами пострадали десятки человек. Известно по меньшей мере о четырех погибших в результате беспорядков.