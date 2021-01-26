По итогам 2020 года Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве отмечается снижение основных показателей аварийности в городе...

По итогам 2020 года Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве отмечается снижение основных показателей аварийности в городе.В период проведения на территории города Москвы мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, перед подразделениями ГИБДД ставились задачи по контролю за соблюдением участниками дорожного движения пропускного режима. Ежедневно задействовалось свыше полутысячи автоинспекторов.В целом, с поставленными задачами Госавтоинспекция города Москвы справилась. В прошедшем году количество дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли и пострадали люди составило порядка 7939, а снижение по всем основным показателям аварийности порядка 15%.Число погибших впервые не превысило трех человек на сто тысяч населения и составило 2,9, это самое минимальное значение за последние более чем 15 лет. Количество ДТП с участием детей снизилось на 31%, раненых детей на 32% и погибших на 40%.По итогам года преобладающими видами дорожных происшествий стали столкновения (47% от общего количества ДТП) и наезды на пешеходов (33%).Госавтоинспекция Москвы отмечает снижение количества ДТП с участием автомобилей, осуществляющих таксомоторную деятельность на 11%, а с участием автомобилей краткосрочной аренды на 18%.По итогам анализа наиболее характерных правонарушений, повлекших причинение вреда жизни и здоровью участников дорожного движения, «антирейтинг» составили: несоблюдение дистанции – 23% случаев от общего количества аварий, нарушение правил проезда пешеходных переходов – 14% случаев, а также несоответствие скорости конкретным условиям – 13%.«Антирейтинг» нарушений со стороны пеших участников дорожного движения, которые привели к ДТП, сложился следующим образом: переход проезжей части вне установленных мест – 69% случаев, неподчинение сигналам регулирования – 13%, а также неожиданный выход из-за транспортного средства, сооружения – 8%.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81