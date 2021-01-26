Общее число заболевших с начала пандемии – 22 743 пациента.

По информации Роспотребнадзора на 26 января, во Владимирской области подтверждено 150 новых случаев заражения коронавирусом.Согласно статистике, во Владимире Covid-19 заболели 36 жителей. Ещё 15 новых пациентов с ковидом выявлено в Гусь-Хрустальном и Муромском районах, 10 - в Ковровском, по 8 - в Петушинском, Вязниковском и Суздальском районах. По 7 инфицированных прибавилось в Александровском и Камешковском, по 6 - в Киржачском и Кольчугинском, 5 - в Судогодском, по 4 - в Селивановском, Гороховецком и Собинском районах. Ещё по 3 - в г. Радужный и Меленковском районе, 1 случай диагностирован в Юрьев-Польском районе.Общее число заболевших с начала пандемии – 22 743 пациента. Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях «Вконтакте» и в «Одноклассниках». Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.