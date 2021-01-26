Белорусский президент Александр Лукашенко боится стать полностью зависимым от силовиков. Чтобы обезопасить себя, политику придется пойти на крайние меры, заявил политолог Павел Усов.

Белорусский президент Александр Лукашенко боится стать полностью зависимым от силовиков. Чтобы обезопасить себя, политику придется пойти на крайние меры, заявил политолог Павел Усов.По словам эксперта, если белорусские силовики осознают свою исключительную роль и положение в кризисной ситуации, то захотят перехватить власть. В таком случае силовая проблема будет гораздо серьезнее митингов. "Лояльность – вещь относительная, особенно когда становишься частью власти", – отметил Усов.Чтобы сохранить должность, Лукашенко придется действовать на опережение. Глава страны расправится с силовиками, как только протесты будут подавлены. Аналитик предрек массовую чистку внутри силовых ведомств. "Это не будут сталинские методы, но высылка куда-нибудь в Зимбабве вполне возможна", – подчеркнул он.Напомним, массовые беспорядки вспыхнули в Белоруссии после оглашения итогов президентских выборов. Вечером 9 августа сотни людей вышли на улицы с требованием провести новое голосование. В крупных городах прошли жесткие задержания: десятки людей пострадали.Евросоюз поддержал протестующих. Сообщество ввело санкции в отношении официальных лиц республики и компаний, ответственных за фальсификацию выборов и насилие на демонстрациях. Политик Корнеенко заявил, что ограничения .