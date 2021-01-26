В Гусь-Хрустальном женщину, которая заказала убийство соперницы, отправили на принудительное лечение. Как установили следствие и суд, в 2019-м году 39-летняя москвичка решила устранить

В Гусь-Хрустальном женщину, которая заказала убийство соперницы, отправили на принудительное лечение. Как установили следствие и суд, в 2019-м году 39-летняя москвичка решила устранить сожительницу своего любовника. За работу киллеру она пообещала 200 тысяч рублей. Из них 20 тысяч дала исполнителю авансом. В качестве доказательства убийства попросила предъявить ей фотографию. Но “киллером” оказался оперативник полиции. Правоохранители