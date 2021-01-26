После получения денег гражданином подлинность представленных им документов вызвала у работников организации сомнения, и они обратились в полицию...

Полицейские ОМВД России по району Марьино г. Москвы задержали 37-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в мошенничестве в сфере кредитования.В территориальный отдел полиции обратился представитель одного из банков Москвы. Он рассказал, что в учреждение для оформления и получения двух кредитных карт на сумму более 200 тысяч рублей обратился неизвестный мужчина. Однако после получения денег гражданином подлинность представленных им документов вызвала у работников организации сомнения, и они обратились в полицию.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в Октябрьском переулке был задержан подозреваемый – 37-летний безработный мужчина.Как выяснилось, ранее к данному гражданину обратился неизвестный с предложением подзаработать. Необходимо было предоставить поддельные документы в банк и оформить кредитные карты. Полученные деньги злоумышленник отдал соучастнику. Своей частью денежных средств он успел распорядиться по своему усмотрению.Следственным отделом территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастника данного деяния, а также на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18