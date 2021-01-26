Временно до корректировки территориальной схемы александровскиеотходы могут поехать на полигон в Бабанино.
В Александровском районе могут ввести режим повышенной готовности. Решение было принято на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В связи с . Местные власти должны решить, куда теперь везти твердые коммунальные отходы. Напомним, свалку 19 января закрыла компания "Экоресурс". Как пояснил ее исполнительный директор Игорь Крицкий, главная причина – экономическая. В 2018-19-ом годах территориальная схема предусматривала завоз московского мусора, и тариф составлялся с учетом поступающих объемов. Однако после корректировки схемы ТКО, где ввоз мусора из "чужих" регионов запрещен, тариф не изменился. А, следовательно, компания стала терпеть убытки.
Татьяна Клименко, директор департамента природопользования
и окружающей среды администрации Владимирской области: «В настоящий момент объект Алксандровская свалка, находится в территориальной схеме. И на него завозились все потоки александровского мусора. Поэтому, пока на сегодняшний момент не будут приняты какие-то решения на территории Александровского района о введении режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности, для того чтобы разрешить завозить, разрешить остаться мусору Александровского района на своей территории. У нас, скорее всего, будет принято решение, что временно до корректировки территориальной схемы отходы Александровского района могут поехать на полигон в Бабанино Петушинского района».
Екатерина Таманова