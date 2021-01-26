Временно до корректировки территориальной схемы александровскиеотходы могут поехать на полигон в Бабанино.

В Александровском районе могут ввести режим повышенной готовности. Решение было принято на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В связи с . Местные власти должны решить, куда теперь везти твердые коммунальные отходы. Напомним, свалку 19 января закрыла компания "Экоресурс". Как пояснил ее исполнительный директор Игорь Крицкий, главная причина – экономическая. В 2018-19-ом годах территориальная схема предусматривала завоз московского мусора, и тариф составлялся с учетом поступающих объемов. Однако после корректировки схемы ТКО, где ввоз мусора из "чужих" регионов запрещен, тариф не изменился. А, следовательно, компания стала терпеть убытки.Татьяна Клименко, директор департамента природопользованияи окружающей среды администрации Владимирской области: «В настоящий момент объект Алксандровская свалка, находится в территориальной схеме. И на него завозились все потоки александровского мусора. Поэтому, пока на сегодняшний момент не будут приняты какие-то решения на территории Александровского района о введении режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности, для того чтобы разрешить завозить, разрешить остаться мусору Александровского района на своей территории. У нас, скорее всего, будет принято решение, что временно до корректировки территориальной схемы отходы Александровского района могут поехать на полигон в Бабанино Петушинского района».Екатерина Таманова