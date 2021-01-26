Установлено, что наркотик предназначался для последующего сбыта путем тайников-закладок...

Сотрудниками Отдела МВД России по району Марьина Роща г. Москвы задержана подозреваемая в покушении на сбыт наркотического средства - мефедрона.В ходе патрулирования территории сотрудниками полиции на 3-й улице Марьиной рощи была задержана 32-летняя приезжая, у которой при личном досмотре были обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным веществом, общей массой около 150 граммов.Согласно результатам исследования части изъятого, установлено, что вещество содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон.Установлено, что наркотик предназначался для последующего сбыта путем тайников-закладок.Следствием Отдела ОМВД России по району Марьина Роща г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29