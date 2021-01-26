У мужчин при личном досмотре был обнаружен пакет с неизвестным веществом, общей массой около 2 килограммов...

Сотрудниками ОУР ОМВД России по району Северное Медведково г. Москвы задержаны двое приезжих мужчин по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства в особо крупном размере.В результате оперативно-розыскных мероприятий во дворе дома в Студеном проезде задержали двоих мужчин в возрасте 25-ти и 26-ти лет, у которых при личном досмотре был обнаружен пакет с неизвестным веществом, общей массой около 2 килограммов.Согласно результатам исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – опием.Подозреваемые пояснили, что получили наркотическое средство через закладку и собирались сбыть его.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-21