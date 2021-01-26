Заявитель рассказал, что около дома на улице Архитектора Власова он обратил внимание на автомашину иностранного происхождения, из которой неизвестный мужчина производил выстрелы по дворовым кошкам...

В Москве в территориальный отдел полиции поступило сообщение от местного жителя. Заявитель рассказал, что около дома на улице Архитектора Власова он услышал хлопки, словно стреляли из пневматического оружия, а потом заметил иномарку, из которой неизвестный мужчина производил выстрелы по дворовым кошкам. Одно животное погибло.В результате проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции Отдела МВД России по району Черемушки г. Москвы установили и задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель столицы.Оказалось, что это не первый случай расправы, учинённый фигурантом. Установлена его причастность к ранению кошки около дома на улице Гарибальди. Соответствующее сообщение тогда поступило от местной жительницы. Известно, что животное не погибло, сейчас оно находится в ветлечебнице.По данным фактам дознанием ОМВД России по району Черемушки г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.Сотрудники полиции устанавливают, из какого оружия стрелял злоумышленник, и где оно находится.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56