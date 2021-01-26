Арестованы четверо граждан, специально приехавших в 33 регион для организации «тайников-закладок» с запрещенными веществами.

Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области в результате успешно проведенных оперативных мероприятий задержаны четверо граждан, подозреваемых в причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.По имеющейся информации, жители Вологодской области, 39 и 47 лет, а также жители Ярославской области, 20 и 23 лет, приехали во Владимир для организации «тайников-закладок» с запрещенными веществами.В мобильных телефонах задержанных оперативники обнаружили фотографии участков местности, на одном из которых в дальнейшем изъяли сверток с наркотическим веществом синтетического происхождения. Также в ходе досмотра обнаружены 25 полимерных пакетов с аналогичным содержимым.Общая масса изъятых из незаконного оборота наркотиков превысила 28,5 грамма.В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере).Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудниками УНК устанавливаются каналы приобретения запрещенных веществ, проводится проверка на причастность подозреваемых к ранее совершенным аналогичным преступлениям.