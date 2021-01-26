Белорусская оппозиция больше не задает тон политическим процессам. Сегодня Координационный совет только реагирует на действия властей, рассказал аналитик Петр Кузнецов.
Белорусская оппозиция больше не задает тон политическим процессам. Сегодня Координационный совет только реагирует на действия властей, рассказал аналитик Петр Кузнецов.
Бывший кандидат в
президенты Светлана Тихановская пообещала устроить "народный сход" в ответ на
Всебелорусское собрание. Однако будет ли он эффективен – большой вопрос. По мнению
эксперта, если власти не могут наполнить смыслом свое мероприятие, то и
оппозиционеры обречены на провал.
Противники режима
Александра Лукашенко только один раз действовали проактивно. В конце октября прошлого года Тихановская и ее команда выдвинули ультиматум властям. Но
эта попытка была неудачной. С тех пор оппозиция перестала действовать решительно.
"Если открыть
телеграм-канал Тихановской, то на 98% он заполнен комментированием уже
произошедших событий", – обратил внимание Кузнецов.
У сторонников был шанс перехватить инициативу в свои руки, когда протесты имели
большой размах. Сегодня же уличная активность упала до минимума, и нет явных
предпосылок для изменения ситуации, передает ThinkTanks.by.
Аналитик подчеркнул, что
сегодня вся надежда на улицу. Если белорусы смогли проанализировать ошибки,
допущенные летом и осенью, и сделали работу над ними, то новая волна протестов
не за горами. Кузнецов также не исключил вероятность появления новых лидеров.
"Думаю, очень много мы еще не видели, но увидим", – заключил он.