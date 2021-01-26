Белорусская оппозиция больше не задает тон политическим процессам. Сегодня Координационный совет только реагирует на действия властей, рассказал аналитик Петр Кузнецов.

Белорусская оппозиция больше не задает тон политическим процессам. Сегодня Координационный совет только реагирует на действия властей, рассказал аналитик Петр Кузнецов.Бывший кандидат впрезиденты Светлана Тихановская пообещала устроить "народный сход" в ответ наВсебелорусское собрание. Однако будет ли он эффективен – большой вопрос. По мнениюэксперта, если власти не могут наполнить смыслом свое мероприятие, то иоппозиционеры обречены на провал.Противники режимаАлександра Лукашенко только один раз действовали проактивно. В конце октября прошлого года Тихановская и ее команда выдвинули ультиматум властям. Ноэта попытка была неудачной. С тех пор оппозиция перестала действовать решительно."Если открытьтелеграм-канал Тихановской, то на 98% он заполнен комментированием ужепроизошедших событий", – обратил внимание Кузнецов.У сторонников был шанс перехватить инициативу в свои руки, когда протесты имелибольшой размах. Сегодня же уличная активность упала до минимума, и нет явныхпредпосылок для изменения ситуации, передает ThinkTanks.by.Аналитик подчеркнул, чтосегодня вся надежда на улицу. Если белорусы смогли проанализировать ошибки,допущенные летом и осенью, и сделали работу над ними, то новая волна протестовне за горами. Кузнецов также не исключил вероятность появления новых лидеров."Думаю, очень много мы еще не видели, но увидим", – заключил он.