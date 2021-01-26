По факту их гибели на пожаре следователем СК России проводится доследственная проверка

По факту их гибели на пожаре следователем СК России проводитсядоследственнаяпроверкаОколо 23 часов 50 минут 25 января 2021 года произошло возгорание частного жилого дома на улице Чкалова, который ликвидирован силами МЧС.При разборе на месте происшествияВ настоящее время установлена личность одного погибшего – проживающего в доме 64-летнего мужчины, личности других устанавливаются.По версии следствия, в данном доме проживали граждане, ведущие асоциальный образ жизни, сообщила пресс-служба СК по Владимирской области.Очаг возгорания находился в хозяйственной пристройке к жилому дому, огонь распространился на площадь около 40кв.мВ настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, причин пожара и гибели людей.