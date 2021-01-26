Войска ЦАР (FACA) освободили от боевиков из Коалиции патриотов за перемены город Боали, находящийся в 80 километрах от столицы страны.

ВойскаЦАР (FACA) от боевиков из "Коалициипатриотов за перемены" город Боали, находящийся в 80 километрах от столицыстраны.Подготовленныероссийскими инструкторами из "ЧВК Вагнера" военнослужащие ликвидировали практическиполсотни радикалов, еще троих взяли в плен для допроса и доставили в Банги.Среди нейтрализованных членов группировки были обнаружены чадские и суданскиенаемники.Главацентральноафриканского государства Фостен-Арканж Туадера еще после первогоизбрания на пост президента говорил о необходимости серьезной модернизацииармии. Но запуск реформы тормозило оружейное эмбарго ООН и налеты группировок.Приступитьк преобразованию ВС ЦАР удалось лишь в 2018 году, когда в страну прибыливоенные советники из РФ. Спустя год с помощью Москвы были подписаны Хартумские соглашения,после чего Россия получила разрешение ООН на поставки легкого вооружения вафриканскую страну.Успешнопроведенная операция наглядно свидетельствует о развитии FACA иповышении уровня профессионализма личного состава, подготовкой которого занимаютсяинструкторы "ЧВК Вагнера", с чьей помощью началось масштабное преобразованиеВооруженных сил ЦАР.