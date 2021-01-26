Повышения проезда в общественном транспорте не будет в ближайший год. Департамент регулирования цен и тарифов “заморозил” существующий тариф. Напомним, что в декабре перевозчики

Повышения проезда в общественном транспорте не будет в ближайший год. Департамент регулирования цен и тарифов “заморозил” существующий тариф. Напомним, что в декабре перевозчики заявляли о необходимости повысить стоимость проезда в автобусах до 31 рубля, а в троллейбусах – до 27 рублей. Впрочем, 26 января стало известно, что до конца года никаких повышений тарифа не будет.