На пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе в Химках появилась транспортная развязка. Объект построили в рекордно короткие сроки – за один год. Участие в церемонии открытия приняли президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе в Химках появилась транспортная развязка. Объект построили в рекордно короткие сроки – за один год. Участие в церемонии открытия приняли президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.Из-за Ленинградского шоссе и железной дороги жителям 260-тысячных Химок было проблематично добираться из одной части города в другую. Глава государства в апреле 2019 года поручил решить вопрос соединения старых и новых районов. В октябре того же года на встрече с Воробьевым Путин призвал ускорить реализацию проекта.Развязка построена в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы завершились в январе этого года. Транспортный объект возвели за год – это рекордной короткий срок.Общая площадь развязки – 40 тысяч квадратных метров. Основной ход тянется на 800 метров, длина путепровода – 158 метров. Развязка включает от двух до пяти полос, расчетная скорость – 70 километров в час.В ходе строительства реконструированы улицы 9 мая, Дружбы и Репина. Развязка оборудована пешеходными зонами, установлены светофоры, архитектурное освещение.Новый объект значительно улучшит транспортную ситуацию в Химках. Автомобилисты будут проезжать через Ленинградское шоссе за 15 минут. До это требовалось около часа, водители стояли в 9-балльных пробках.Также улучшится транспортная доступность промышленных районов города, где находятся более 1,4 тысячи объектов торговли и производства. Это позволит увеличить число рабочих мест до 28 тысяч.В текущем году в Подмосковье завершатся работы на 15 объектах дорожно-транспортной инфраструктуры. Из них девять реализуются в рамках нацпроекта "Безопасные и качетвенные дороги".