Президент Украины стремительно теряет позиции. Рейтинг Владимира Зеленского упал до рекордно низкого уровня.

Президент Украины стремительно теряет позиции. Рейтинг Владимира Зеленского упал до рекордно низкого уровня.Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал результаты социологического опроса жителей страны. Если бы выборы президента проходили во второй половине января, то за Владимира Зеленского отдали бы голос 13,4% респондентов. Отметим, что в 2019 году его поддержали 73,2% избирателей.На втором месте находится экс-президент Петр Порошенко. Председателя партии "Европейская солидарность" поддержали 10,6% опрошенных. Далее идет глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 8% голосов. Четвертую позицию занимает политик Юрий Бойко – его поддержали 7,4% респондентов.Если бы в стране проводился второй тур в паре Зеленский и Порошенко, то за действующего лидера проголосовали бы 30,6% опрошенных. Бизнесмена поддержали бы 24,9% украинцев. Примечательно, что более 19% респондентов отказались принимать участие в выборах.В конце 2020 года социологический Центр Разумкова также провелопрос среди граждан. 42% украинцев назвали"разочарованием года". По словам экспертов, недовольство граждансвязано с невыполнением президентом обещания урегулировать конфликт наюго-востоке страны.