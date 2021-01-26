Был подготовлен конкурс, который выиграла компания с достаточно серьёзным потенциалом, сообщил сегодня на брифинге первый вице-губернатор Сергей Шевченко.

Был подготовлен конкурс, который выиграла компания с достаточно серьёзным потенциалом, сообщил сегодня на брифинге первый вице-губернатор Сергей Шевченко.Работы находятся под пристальным вниманием Министерства культуры - некоторые элементы театра находятся под охраной.Проект будет готов осенью этого года. И начнется новый - по восстановлению, ремонтно-восстановительным работам.Напомним, что 29 июня 2020 годаПричиной стало короткое замыкание во время электротехнических работ. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, были повреждены большой зал и главная сцена. Здание Владимирского драмтеатра построено в 1971 году. В театре 2 зрительных зала, вместимость большого зала – 660 мест.