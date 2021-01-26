В 2020 году филиал «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях реализовал 296 краткосрочных инвестиционных проектов.

В 2020 году филиал «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях реализовал 296 краткосрочных инвестиционных проектов. Для этого оператор проложил более 100 километров волоконно-оптических линий связи. Телекоммуникационные сервисы получили органы государственной власти и здравоохранения, предприятия торговли и образовательные учреждения.Крупнейшим клиентом прошлого года стал ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр». Заказчику были предоставлены в аренду одно из производственных помещений «Ростелекома» и комплекс услуг связи для работы центра обработки данных департамента здравоохранения Владимирской области. Важным ивестпроектом стало также строительство сетей связи для 187 фельдшерско-акушерских пунктов региона.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Востребованность инвестиционных проектов выросла по сравнению с 2019 годом на 18 процентов. Пандемия стала катализатором трансформационных процессов в бизнесе. Мы помогали заказчикам адаптировать цифровые инструменты к решению повседневных задач. С помощью сервисов "Ростелекома” наши клиенты безболезненно перевели своих сотрудников на "удаленку” и сейчас продолжают поддерживать этот формат, находясь на карантине. Решение по организации удаленной работы стало универсальным для компаний любых отраслей экономики. При необходимости его можно масштабировать. Мы предоставляем круглосуточную поддержку, а значит, пользователи никогда не остаются без помощи».Новое комплексное защищенное решение для организации удаленной работы от «Ростелекома» включает в себя ряд услуг. В частности, помимо обеспечения безопасного доступа к рабочему месту, в сервис «вшит» мониторинг безопасности IT-ресурсов заказчика — отслеживание внешних и хакерских атак, вирусов и прочих сетевых угроз. Также можно подключить систему, позволяющую предотвратить утечку информации. Сервис также позволяет руководству отслеживать посещаемость и продолжительность рабочего времени сотрудников.Узнать больше о предложениях «Ростелекома» для бизнес-клиентов и оставить заявку на подключение можно на сайте или по номеру 8 800 200 3000.