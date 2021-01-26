В 2020 году филиал «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях реализовал 296 краткосрочных инвестиционных проектов. Для этого оператор проложил более 100 километров

В 2020 году филиал «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях реализовал 296 краткосрочных инвестиционных проектов. Для этого оператор проложил более 100 километров волоконно-оптических линий связи. Телекоммуникационные сервисы получили органы государственной власти и здравоохранения, предприятия торговли и образовательные учреждения. Крупнейшим клиентом прошлого года стал ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр». Заказчику были предоставлены в аренду одно из