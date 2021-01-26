Легендарная советская мелодрама Владимира Меньшова Москва слезам не верит вышла на экраны в феврале 1980 года. Всего через год после премьеры история о трех девушках из провинции, покоряющих столицу, получила Оскар в номинации Лучший фильм на иностранном языке.

Легендарная советская мелодрама Владимира Меньшова "Москваслезам не верит" вышла на экраны в феврале 1980 года. Всего через годпосле премьеры история о трех девушках из провинции, покоряющих столицу,получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".Между тем сценарий, который стал фундаментом для детища Меньшова, многим на "Мосфильме" казался неинтересным. Литературной основойленты "Москва слезам не верит" является работа Валентина Черных "Дважды солгавшая".Драматург написал текст всего за 19 дней для участия в конкурсе, вкотором, к слову, занял третье место.Сам Владимир Меньшов говорил в интервью, что не сразуотреагировал на сценарий. Единственное, что привлекло режиссера в "Дваждысолгавшей" – 20-летий прыжок во времени, когда героиня засыпает молодойдевушкой с туманными перспективами, а просыпается успешной женщиной с ужевзрослым ребенком. Меньшов просил Черных внести правки в сюжет, однакоуслышал отказ. Кинематографисту пришлось самому дорабатывать материал.Найти актеров для фильма "Москва слезам не верит" оказалосьсложной задачей. Многие знаменитости, прочитав сценарий, отказывались сниматься,отмечая излишнюю мелодраматичность картины."Мосфильм" рекомендовал на главнуюженскую роль Валентину Теличкину, Ирину Купченко, Жанну Болотову, АнастасиюВертинскую, но все они отказались. Рассматривалась Маргарита Терехова,однако та отдала предпочтение "Трем мушкетерам". В итоге образ ЕкатериныТихомировой воплотила в жизнь жена Владимира Меньшова, актриса Вера Алентова.На роль Антонины Буяновой идеально подошла актриса Раиса Рязанова.Между тем добродушную Тосю могли сыграть: Галина Польских, Людмила Зайцева,Наталья Андрейченко и Нина Русланова.Работа в фильме "Москва слезам не верит" стала для ИриныМуравьевой одной из самых заметных. Актриса сыграла Людмилу Свиридову. Муравьева говорила, что,увидев картину на монтажном столе, разрыдалась, так противен ей был образЛюдмилы.Владимиру Меньшову пришлось очень потрудиться, чтобы найтиисполнителя роли Гоши. Пробовались Леонид Дьячков, Виталий Соломин,Олег Ефремов, Вячеслав Тихонов. Режиссеру никто не нравился. Кинематографистгрешным делом думал, что ему самому придется играть слесаря-интеллигента.Увидев ленту "Дорогой мой человек" он вздохнул с облегчением – Алексей Баталовоказался идеальным кандидатом. Меньшову пришлось уговаривать Баталова, ведьактеру, как и многим другим, совсем не нравился сценарий.Интересные факты о фильме "Москва слезам не верит"Основные действия ленты разворачиваются в Москве. В кадреможно увидеть знаковые локации: станции метро "Новослободская" и "Охотный ряд", сталинские высотки на Котельнической набережной и площади Восстания.Меньшов снимал в Ленинской библиотеке, на улице Горького, на Гоголевскомбульваре, у Театра киноактера.Владимир Меньшов сыграл в небольшом эпизоде. Он исполнилроль друга Гоши, который присутствовал на пикнике.Генсек Леонид Брежнев смотрел фильм "Москва слезам не верит"еще до премьеры. Политик был в восторге от картины. Это решило судьбу ленты.За первый год картину Меньшова посмотрело 85 миллионов человек.Для проката ленту купили сто стран мира.Статуэтку "Оскар" режиссер фильма "Москва слезам не верит" взялв руки только в 1989 –м – спустя много лет после награждения. На церемонии "Ника"режиссеру дали подержать заморский приз. Предполагалось, что кинематографиствернет статуэтку после мероприятия, однако режиссер этого не сделал.