В Москве задержаны двое уроженцев Калмыкии, подозреваемых в применении силы в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

В Москве задержаны двое уроженцев Калмыкии, подозреваемых в применении силы в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.По версии следствия, 23 января участвовавший в незаконной акции на Пушкинской площади в центре Москвы мужчина нанес сотруднику полиции несколько ударов в область головы. В тот же день другой гражданин совершил наезд на полицейского в Пресненском районе столицы."В настоящее время двое мужчин, являющихся уроженцами Республики Калмыкия, задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения", – говорится в сообщении.Следователи столичного СК продолжают работу по выявлению лиц, причастных к противоправным действиям 23 января.Напомним, что в тот день в российских городах прошли незаконные митинги. За несколько дней до этого в социальных сетях начали распространяться призывы к участию в несанкционированных акциях.Видео с применением силы в отношении сотрудника полиции во время акции на Пушкинской площади опубликовал телеграм-канал Mash.