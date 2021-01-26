Региональный Следком проводит доследственную проверку в Вязниках, где на пожаре погибли три человека. Напомним, в ночь на 26-е января на улице Чкалова загорелся частный дом. Его потушили

Региональный Следком проводит доследственную проверку в Вязниках, где на пожаре погибли три человека. Напомним, в ночь на 26-е января на улице Чкалова загорелся частный дом. Его потушили сотрудники МЧС. На пепелище был обнаружен погибший 64-летний хозяин дома, ещё два тела были найдены в примыкающей к дому хозяйственной постройке. Их личности устанавливаются. По данным следствия, в